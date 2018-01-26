МОК опубликовал правила поведения для россиян на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал свод правил поведения для россиян на Олимпийских играх 2018 года

Данный свод правил является обязательным для спортсменов и членов делегации из России. За выполнением правил будет следить специально созданная группа.

Россиян обязывают уважать решение МОК об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказаться от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно «спортсменами-олимпийцами из России», в том числе в соцсетях.

Колобков: Не будем проводить альтернативу Олимпиаде

Кроме того, российские спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.

Все российские спортсмены должны подписать декларацию об обязательстве выполнения правил поведения. В случае нарушения предполагается лишение аккредитации и отстранение от Олимпиады.