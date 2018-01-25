Дорофеев: С Юскова просто снимают олимпийскую медаль

Тренер мужской спринтерской группы сборной Россиипрокомментировал ситуацию с недопуском конькобежцана ОИ-2018.

«Мне очень жаль в этой ситуации Дениса Юскова, который доминировал на протяжении всего олимпийского цикла.

Ему сейчас очень сложно, и ему будет очень тяжело держать этот уровень еще один олимпийский цикл. С него практически снимают эту медаль.

То, что у нас не допустят Кулижникова, мы примерно предполагали. Алексей Есин у нас взрослый парень, Руслан Мурашов ходит молчаливый. Думаю, благодаря близким и их поддержке они это переживут.

По-прежнему остается непонятным, что будет дальше, какие будут возможные альтернативные соревнования.

К сожалению, все эти разговоры пока не привели ни к чему, в итоге никто не знает, что делать и к чему все это приведет», — заявил Дорофеев «Р-Спорт».