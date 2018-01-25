ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дорофеев: С Юскова просто снимают олимпийскую медаль

    Коньки Сборная России Допинг
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Денис Юсков
    На фото:Денис Юсков
    Тренер мужской спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев прокомментировал ситуацию с недопуском конькобежца Дениса Юскова на ОИ-2018.

    «Мне очень жаль в этой ситуации Дениса Юскова, который доминировал на протяжении всего олимпийского цикла.

    Ему сейчас очень сложно, и ему будет очень тяжело держать этот уровень еще один олимпийский цикл. С него практически снимают эту медаль.

    То, что у нас не допустят Кулижникова, мы примерно предполагали. Алексей Есин у нас взрослый парень, Руслан Мурашов ходит молчаливый. Думаю, благодаря близким и их поддержке они это переживут.

    По-прежнему остается непонятным, что будет дальше, какие будут возможные альтернативные соревнования.

    К сожалению, все эти разговоры пока не привели ни к чему, в итоге никто не знает, что делать и к чему все это приведет», — заявил Дорофеев «Р-Спорт».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Новый удар по сборной России
  • Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло
    •
  • 25/01
    • ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
  • 25/01
    • МОК: Возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на ОИ
  • 24/01
    • МОК из списка 45 российских лыжников пустит на ОИ-2018 только 20
  • 24/01
    • Бах: Цель МОК — не санкции, а приглашение на Игры только чистых спортсменов
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Предолимпийские хлопоты
  • Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018
    •
  • «Каждую победу и каждую медаль мы посвятим России»
  • Как российские спортсмены решали вопрос о поездке на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Лестер» в Питерборо?
  • «Питерборо» — «Лестер». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 2,25
    •
  • «Ливерпуль» не допустит вторую осечку подряд
  • «Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
  • 1,67
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 00:30
    • Скокова: Все надежды, ожидания и мечты растаят и уйдут никуда
  • 00:16
    • Захаров: Спортсмены, которые поедут на ОИ, не виноваты, что кого-то не допустили
  • 23:54
    • Колобков: Не будем проводить альтернативу Олимпиаде
  • 23:45
    • Елистратов: Если мы не поедем на ОИ, под откос попадет подрастающее поколение
  • 21:15
    • ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
  • 19:48
    • Определен состав женской хоккейной сборной России на ОИ-2018
  • 18:45
    • ФХР отстоял у МОК участие Беляковой в ОИ-2018
  • 18:21
    • МОК: Возможны дополнительные расследования по спортсменам, не приглашенным на ОИ
  • 13:24
    • Объявлен состав сборной России по хоккею на ОИ-2018
  • 24/01
    • Исинбаева: Санкции МОК жестки, но нам остается лишь принять их
  • 24/01
    • Бах: Цель МОК — не санкции, а приглашение на Игры только чистых спортсменов
  • 24/01
    • Бах: Решение пригласить на ОИ-2018 только чистых спортсменов не унижает Россию
  • 24/01
    • Бах: Если спортсмен отсутствует в списке, значит, на это есть основания
  • 24/01
    • ОКР: Символика болельщиков из России не будет запрещена на трибунах Игр
  • 24/01
    • Юрист: Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS
  • 24/01
    • МОК из списка 45 российских лыжников пустит на ОИ-2018 только 20
  • 24/01
    • Шорт-трекист Елистратов решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан
  • 24/01
    • Крамер: Это большой скандал, я знаю, что Устюгов «чист»
  • 24/01
    • МОК запретил проносить флаг России на соревнования ОИ-2018
  • Новый удар по сборной России
  • Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло
    • 23/01/2018 в 22:09
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •