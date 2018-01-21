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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
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    Объявлен состав российских фигуристов, которые поедут на Олимпиаду-2018

    Сборная России Фигурное катание
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    Алина Загитова
    На фото:Алина Загитова
    Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав спортсменов, которые будут представлять Россию на Олимпиаде-2018.

    Состав сборной России:

    спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт;
    мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев;
    танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин;
    женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.

    В ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) объявит список россиян, заявки которых будут одобрены. Напомним, что на Играх спортсмены из РФ будут выступать под нейтральным флагом. Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

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