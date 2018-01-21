Объявлен состав российских фигуристов, которые поедут на Олимпиаду-2018

Состав сборной России:
спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Фёдор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт;
мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев;
танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Александра Степанова/Иван Букин;
женщины: Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова.
В ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) объявит список россиян, заявки которых будут одобрены. Напомним, что на Играх спортсмены из РФ будут выступать под нейтральным флагом. Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.