Бьорндален: Я мог бы быть в форме к Олимпиаде

Восьмикратный олимпийский чемпионсказал, что он не согласен с решением Федерации биатлона Норвегии и Национального олимпийского комитета (НОК) страны о невключении его в состав сборной Норвегии на Игры-2018.

«Это тяжело представить. Однажды этот день должен был настать и вот он. Я не согласны с решением. Думаю, я мог бы быть в форме к Олимпиаде.

Неправильно ли было объявлять состав после Рупольдинга? Эй! Если отвечу на это, стану некомпетентным. Я связан с критериями попадания в сборную. Мы отправляем на Олимпиаду сильную сборную и я желаю им удачи.

Мы подведем итоги, когда сезон закончится. Посмотрим, в каком направлении я буду двигаться. Пока я не принял решения», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».