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Пхёнчхан-2018
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    Вяльбе: Лыжники могут пропустить ОИ даже в случае положительного решения CAS

    Лыжные гонки Допинг Сборная России
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    Елена Вяльбе
    На фото:Елена Вяльбе
    Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что российские лыжники, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах, не смогут поехать на Игры-2018 даже в случае положительного решения CAS.

    «Мы подавали апелляции на решение федерации о недопуске их на все соревнования под своей эгидой.

    Ведь получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры.

    То есть в случае положительного решения со стороны CAS они просто не поедут в Пхенчхан. Им не дали туда пробиться. Тогда в чем был смысл всей этой канители?», – приводит RT слова Вяльбе

    Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

    Ранее стало известно, что слушания в CAS пройдут до 27 января включительно.

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