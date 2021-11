Абсолют Альвареса, битва Гэтжи и Чендлера. Самое интересное в мире единоборств 7 ноября

В нашем обзоре мы рассмотрим поединок Сауля Альвареса против Калеба Планта, а также бои главного карда UFC 268. Там нас ждут интереснейшие события — битва Гэтжи и Чендлера, титульные поединки Усман — Ковингтон и Намаюнас — Вейли.

Сауль Альварес — Калеб Плант

Бокс. Бой за титул абсолютного чемпиона мира

Многие скептически относились к кандидатуре Калеба Планта в роли оппонента Канело, который до этого убрал немало топ-боксеров. На деле все оказалось именно так, как и предполагалось — американец ничем не смог удивить мексиканца. Единственной проблемой для Сауля стала антропометрия соперника.

В первых раундах Альваресу не удавалось точно попадать по сопернику. До середины Плант неплохо двигался на ногах и отгонял Альвареса джебом. Американец хотел как можно дольше оставаться в игре, поэтому взял за основу одиночные атаки, тогда как Канело то и дело атаковал сериями.

Примерно с 7 раунда Плант уже откровенно стал пятиться назад к канатам, вязать руки Канело. Чувствовалось колоссальное превосходство мексиканца в силе удара. В принципе здесь стоит отдать должное американцу, которые достаточно неплохо сдерживал опасные удары Альвареса по корпусу.

Все шло к решению судей, однако в начале 11 раунда Канело потряс соперника мощным левым боковым, после чего Плант начал медленно опускаться на колени. После нокдауна рефери продолжил поединок, но Сауль не отпустил оппонента и сразу пошел его добивать. После очередной серии мощных зарядов Плант ушел в нокаут, а Канело тем самым объединил все свои пояса и стал абсолютным чемпионом мира.

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер

UFC. Поединок в легком весе

Один из самых ожидаемых поединков UFC 268 и это тот случай, когда бой оправдал все ожидания болельщиков. Оба спортсмена начали показывать класс уже с первых минут.

В первом раунде Чендлер на кураже пытался заставить Гэтжи отправиться в нокаут. Джастину то и дело доставалось в стойке, при этом на перерыв именно Чендлер ушел с рассечением.

This fight is 𝑨𝑺 𝑨𝑫𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑺𝑬𝑫 🍿

[ #UFC268 | The Main Card is LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/cV1dBb93aQ — UFC (@ufc) November 7, 2021

Во втором раунде Джастин решил отдать Майклу за первый раунд. В итоге второй даже оказался внизу после мощного апперкота оппонента. Тем не менее Гэтжи не удалось добить Чендлера.

As advertised 👏

💢 @Justin_Gaethje notches the UD victory after an incredible battle.

[ #UFC268 | The Main Card is LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/wZe2L8Tlcx — UFC (@ufc) November 7, 2021

Третий раунд запомнился зрелищным тейкдауном. Чендлер сделал захват и в стиле рестлера опустил соперника вниз. Также Гэтжи продолжал наносить удары по уже открытому лицу Чендлера. У второго не было сил держать руки у подбородка. Оба выстояли до конца. Судьи вынесли такой вердикт: 29-28 и 30-27 — победа Гэтжи.

Роуз Намаюнас — Вэйли Чжан 2

UFC. Бой за титул чемпиона в минимальном весе

Если в прошлом поединке Роуз нокаутировала китаянку, то в этот раз все было намного сложнее. Вейли умело атаковала ногами и заставила американку понервничать во время борьбы в партере.

Вейли смогла забрать как минимум 2 первых раунда. Во второй пятиминутке ей даже удалось отправить Намаюнас в нокдаун, но та успела быстро опомниться. У китаянки были две неплохие возможности в партере, когда она пыталась провести удушение.

Намаюнас в свою очередь отметилась отличной работой в стойке. По количеству ударов в голову она опережала свою оппонентку. В третьем раунде Роуз смогла встретить соперницу мощным ударом в голову, который заставил Вейли сесть на мягкое место.

The Queen of MSG retains her SW crown 👑

[ #UFC268 | We’re LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/86g8BEaFyI — UFC (@ufc) November 7, 2021

В последние 5 минут спортсменки много времени провели в партере. Возможно, что именно активные действия Намаюнас в гарде Вейли и позволили забрать драгоценные очки, поскольку сверху она наносила большое количество ударов, преимущественно в голову.

Американка смогла во второй раз победить Чжан и защитить титул чемпиона UFC в минимальном весе.

Камару Усман — Колби Ковингтон 2

UFC. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе

Первый раунд прошел относительно спокойно, но все же больше понравился чемпион. Камару Усман поймал соперника на гильотину во время его прохода в ноги, а также провел тейкдаун. Так что первую 5-минутку можно было точно отдавать Усману.

Второй раунд тоже остался за чемпионом. Камару потряс Ковингтона чек-хуком. Ближе к концу раунда Колби был отправлен в нокдаун мощным левым хуком Усмана. Американец смог быстро оправиться, но затем Усман снова уронил соперника, а добить претендента чемпиону не позволила сирена.

В середине поединка Ковингтон немного выровнял ситуацию, отдал Усману несколько неприятных ударов в голову. То же можно сказать про четвертый. Колби забрал и его. Он нанес неплохой удар Усману перед сигналом на перерыв. Возможно, именно сирена и спасла Камару.

Концовка вышла зрелищной. Оба соперника сделали немало точных ударов, но досрочно так никто и не ушел.

Победу судьи отдали Усману. Он выиграл по очкам 48-47 и 49-46. Очень близкий реванш получился.