Абсолют Альвареса, битва Гэтжи и Чендлера. Самое интересное в мире единоборств 7 ноября

Сауль Альварес — Калеб Плант
Бокс. Бой за титул абсолютного чемпиона мира
Многие скептически относились к кандидатуре Калеба Планта в роли оппонента Канело, который до этого убрал немало топ-боксеров. На деле все оказалось именно так, как и предполагалось — американец ничем не смог удивить мексиканца. Единственной проблемой для Сауля стала антропометрия соперника.
Halfway through 🔥— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 7, 2021
What's your scorecard looking like? 👀#CaneloPlant pic.twitter.com/wyDS0rkSzp
В первых раундах Альваресу не удавалось точно попадать по сопернику. До середины Плант неплохо двигался на ногах и отгонял Альвареса джебом. Американец хотел как можно дольше оставаться в игре, поэтому взял за основу одиночные атаки, тогда как Канело то и дело атаковал сериями.
Canelo's moment of glory 📸#CaneloPlant pic.twitter.com/VD78SrWOXu— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 7, 2021
Примерно с 7 раунда Плант уже откровенно стал пятиться назад к канатам, вязать руки Канело. Чувствовалось колоссальное превосходство мексиканца в силе удара. В принципе здесь стоит отдать должное американцу, которые достаточно неплохо сдерживал опасные удары Альвареса по корпусу.
🇲🇽👑#CaneloPlant pic.twitter.com/nqHl5EtW3f— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 7, 2021
Все шло к решению судей, однако в начале 11 раунда Канело потряс соперника мощным левым боковым, после чего Плант начал медленно опускаться на колени. После нокдауна рефери продолжил поединок, но Сауль не отпустил оппонента и сразу пошел его добивать. После очередной серии мощных зарядов Плант ушел в нокаут, а Канело тем самым объединил все свои пояса и стал абсолютным чемпионом мира.
Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер
UFC. Поединок в легком весе
Один из самых ожидаемых поединков UFC 268 и это тот случай, когда бой оправдал все ожидания болельщиков. Оба спортсмена начали показывать класс уже с первых минут.
В первом раунде Чендлер на кураже пытался заставить Гэтжи отправиться в нокаут. Джастину то и дело доставалось в стойке, при этом на перерыв именно Чендлер ушел с рассечением.
This fight is 𝑨𝑺 𝑨𝑫𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑺𝑬𝑫 🍿— UFC (@ufc) November 7, 2021
[ #UFC268 | The Main Card is LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/cV1dBb93aQ
Во втором раунде Джастин решил отдать Майклу за первый раунд. В итоге второй даже оказался внизу после мощного апперкота оппонента. Тем не менее Гэтжи не удалось добить Чендлера.
As advertised 👏— UFC (@ufc) November 7, 2021
💢 @Justin_Gaethje notches the UD victory after an incredible battle.
[ #UFC268 | The Main Card is LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/wZe2L8Tlcx
Третий раунд запомнился зрелищным тейкдауном. Чендлер сделал захват и в стиле рестлера опустил соперника вниз. Также Гэтжи продолжал наносить удары по уже открытому лицу Чендлера. У второго не было сил держать руки у подбородка. Оба выстояли до конца. Судьи вынесли такой вердикт: 29-28 и 30-27 — победа Гэтжи.
Роуз Намаюнас — Вэйли Чжан 2
UFC. Бой за титул чемпиона в минимальном весе
Если в прошлом поединке Роуз нокаутировала китаянку, то в этот раз все было намного сложнее. Вейли умело атаковала ногами и заставила американку понервничать во время борьбы в партере.
Вейли смогла забрать как минимум 2 первых раунда. Во второй пятиминутке ей даже удалось отправить Намаюнас в нокдаун, но та успела быстро опомниться. У китаянки были две неплохие возможности в партере, когда она пыталась провести удушение.
Намаюнас в свою очередь отметилась отличной работой в стойке. По количеству ударов в голову она опережала свою оппонентку. В третьем раунде Роуз смогла встретить соперницу мощным ударом в голову, который заставил Вейли сесть на мягкое место.
The Queen of MSG retains her SW crown 👑— UFC (@ufc) November 7, 2021
[ #UFC268 | We’re LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/86g8BEaFyI
В последние 5 минут спортсменки много времени провели в партере. Возможно, что именно активные действия Намаюнас в гарде Вейли и позволили забрать драгоценные очки, поскольку сверху она наносила большое количество ударов, преимущественно в голову.
Американка смогла во второй раз победить Чжан и защитить титул чемпиона UFC в минимальном весе.
Камару Усман — Колби Ковингтон 2
UFC. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе
Первый раунд прошел относительно спокойно, но все же больше понравился чемпион. Камару Усман поймал соперника на гильотину во время его прохода в ноги, а также провел тейкдаун. Так что первую 5-минутку можно было точно отдавать Усману.
Второй раунд тоже остался за чемпионом. Камару потряс Ковингтона чек-хуком. Ближе к концу раунда Колби был отправлен в нокдаун мощным левым хуком Усмана. Американец смог быстро оправиться, но затем Усман снова уронил соперника, а добить претендента чемпиону не позволила сирена.
В середине поединка Ковингтон немного выровнял ситуацию, отдал Усману несколько неприятных ударов в голову. То же можно сказать про четвертый. Колби забрал и его. Он нанес неплохой удар Усману перед сигналом на перерыв. Возможно, именно сирена и спасла Камару.
Концовка вышла зрелищной. Оба соперника сделали немало точных ударов, но досрочно так никто и не ушел.
The Usman Era continues 👑— UFC (@ufc) November 7, 2021
[ @Usman84kg | #UFC268 | #AndStill ] pic.twitter.com/YMdKDxy54f
Победу судьи отдали Усману. Он выиграл по очкам 48-47 и 49-46. Очень близкий реванш получился.