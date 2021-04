Чемпионка UFCодержала доминирующую победу над бывшей обладательницей пояса

Бой завершался во втором раунде после того, как рефери засчитал бразильянке технический нокаут. Для представительницы Киргизии это уже пятая успешная защита титула наилегчайшего дивизиона.

Для Шевченко это 21-я победа в карьере при трех поражениях. Андраде проиграла девятый бой из 30.

