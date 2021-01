В главном поединке основного карда турнира UFC on ABC 1 в Абу-Даби (ОАЭ) американский боец ММАпобедил соотечественника

Бой в полулегком весе длился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей (50:43, 50:43, 50:42).

Для 29-летнего американца, ранее владевшего чемпионским поясом UFC, это 22-й выигранный бой в карьере. В пассиве Холлоуэя осталось шесть неудач. На счету 32-летнего Кэттера теперь 22 победы при пяти поражениях.

I'M THE BEST BOXER IN THE UFC!!!! #UFCFightIsland7 pic.twitter.com/Nfc4Csp6f4