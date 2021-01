Проданы все билеты на поединок Макгрегора и Порье

Проданы все билеты на турнир UFC 257, сообщает в своем Twitter журналист TSN Аарон Бронстетер.

Соревнования пройдут на «Бойцовском острове» в ОАЭ в ночь с 23 на 24 января. На турнир допустят ограниченное количество зрителей. Билеты будут стоить от 215 до 1350 долларов. Главным событием вечера станет поединок американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора.

Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца уже в первом раунде.

Here are the COVID-19 measures being taken and the Terms of Entry: