Пресс-служба «Формулы 1» объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии в сезоне-2020 из-за последствий пандемии коронавируса.

Ранее были отменены этапы в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании и Канаде.

Сезон-2020 начнется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля).

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e