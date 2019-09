Оргкомитет Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, представил талисман турнира. Им стала панда изо льда.

Маскот получил имя Бин Двэнь Дэвнь.

«В костюме изо льда, с золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта панда готова поделиться настоящим духом Олимпиады со всем миром», — говорится в Twitter Пекина-2022.

Nihao #BingDwenDwen! Let's find out how this adorable panda #mascot came to life as we count down to #Beijing2022! pic.twitter.com/rfAMd9o0pm