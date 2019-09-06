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    Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье

    Единоборства
    Российский боец Хабиб Нурмагомедов прошел процедуру взвешивания. Спортсмен уложился в вес и показал 155 фунтов, что в переводе на килограммы составляет 70,3.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    Таким образом, боец четко попал в рамки легкой весовой категории, и теперь он допущен к бою с Дастином Порье.

    Бой с Порье станет для Хабиба вторым по счету, если говорить о защите чемпионского титула. Пока дагестанец отсутствовал, американец имел возможность довольствоваться временным поясом чемпиона UFC. Теперь же Порье будет биться за полноценный титул.

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