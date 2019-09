Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье

Российский боецпрошел процедуру взвешивания. Спортсмен уложился в вес и показал 155 фунтов, что в переводе на килограммы составляет 70,3.

Таким образом, боец четко попал в рамки легкой весовой категории, и теперь он допущен к бою с Дастином Порье.

Бой с Порье станет для Хабиба вторым по счету, если говорить о защите чемпионского титула. Пока дагестанец отсутствовал, американец имел возможность довольствоваться временным поясом чемпиона UFC. Теперь же Порье будет биться за полноценный титул.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official 🦅 #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p