Хабиб Нурмагомедов уложился в вес перед боем с Порье

Хабиб Нурмагомедов
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Таким образом, боец четко попал в рамки легкой весовой категории, и теперь он допущен к бою с Дастином Порье.
Бой с Порье станет для Хабиба вторым по счету, если говорить о защите чемпионского титула. Пока дагестанец отсутствовал, американец имел возможность довольствоваться временным поясом чемпиона UFC. Теперь же Порье будет биться за полноценный титул.
The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official 🦅 #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p— ESPN MMA (@espnmma) 6 сентября 2019 г.