«Ураганы» ведут после первого матча 1:0. В прошлый раз гости победили 2:1, добыв результат в овертайме. До этого «Каролина» не могла выиграть в Вашингтоне три матча подряд.
Теперь «Кэпиталз» нужно думать, как дать ответку. А тем временем гости выиграли уже 3 матча подряд. Два последних раза они одолели соперника в овертайме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 3.30 и 2.04 на победу в основное время, 2.35 и 1.60 на победу с учетом овертайма и серии буллитов.
- Аналитики сайта LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 1.91.
- Искусственный интеллект предсказал счет 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.
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