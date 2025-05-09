проведут второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Он состоится 9 мая в 02:00 мск на «Капитал Уан Арене».

«Ураганы» ведут после первого матча 1:0. В прошлый раз гости победили 2:1, добыв результат в овертайме. До этого «Каролина» не могла выиграть в Вашингтоне три матча подряд.

Теперь «Кэпиталз» нужно думать, как дать ответку. А тем временем гости выиграли уже 3 матча подряд. Два последних раза они одолели соперника в овертайме.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 3.30 и 2.04 на победу в основное время, 2.35 и 1.60 на победу с учетом овертайма и серии буллитов.

Аналитики сайта LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 1.91.

Искусственный интеллект предсказал счет 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.