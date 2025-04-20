Овечкин: Надеюсь, что мы смогли правильно подготовиться к плей-офф

Капитанподелился ожиданиями от предстоящей серии 1-го раунда плей-офф НХЛ против

«В плей‑офф важна каждая деталь, каждая мелочь. Надеюсь, что мы смогли правильно подготовиться.

Прошлый плей‑офф завершился для нас разочарованием. С начала этого сезона, казалось, что все складывается в нашу пользу. Надеюсь, сейчас это не изменится. Никто не ожидал от нас такого успеха в регулярном чемпионате.

Плей‑офф — это отдельный турнир. Здесь совсем другая скорость, интенсивность игры. К этому нужно быть готовым», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Первый матч между «столичными» и «Монреалем» состоится 22-го апреля в 02:00 мск.