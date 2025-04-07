НХЛ продаст лед с арены «Айлендерс» после рекорда Овечкина

«Айлендерс» провели необычную акцию в честь рекорда форварда

Ранее в матче именно с этим клубом нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол за карьеру.

Как сообщил в соцсетях журналист Даррен Ровелл, НХЛ оперативно выпустила широкую линейку атрибутики в честь рекорда, включая футболки, кофты, монеты, шайбы, полотенца, фотографии, носки и прочее.

Компания Fanatics также продает сувенирные шайбы с автографом Овечкина за 300 долларов. Ожидается, что в скором времени болельщики смогут приобрести кусочек льда, на котором Овечкин стал рекордсменом.

«Нью-Йорк» также устроил акцию среди фанатов, предложив им шанс получить физическую копию билета с исторической игры для хранения на память или последующей перепродажи.