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    НХЛ продаст лед с арены «Айлендерс» после рекорда Овечкина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Вашингтон Кэпиталз
    «Айлендерс» провели необычную акцию в честь рекорда форварда Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее в матче именно с этим клубом нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол за карьеру.

    Как сообщил в соцсетях журналист Даррен Ровелл, НХЛ оперативно выпустила широкую линейку атрибутики в честь рекорда, включая футболки, кофты, монеты, шайбы, полотенца, фотографии, носки и прочее.

    Компания Fanatics также продает сувенирные шайбы с автографом Овечкина за 300 долларов. Ожидается, что в скором времени болельщики смогут приобрести кусочек льда, на котором Овечкин стал рекордсменом.

    «Нью-Йорк» также устроил акцию среди фанатов, предложив им шанс получить физическую копию билета с исторической игры для хранения на память или последующей перепродажи.

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