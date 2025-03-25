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    Строум: Вместе с Овечкиным мы все работаем над одной целью

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Дилан Строум заявил, что погоня капитана «столичных» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки мотивирует всех хоккеистов «Кэпиталз» по ходу текущего сезона.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин с 888 шайбами идет вторым в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин уступает только канадцу Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

    «Это подталкивает нас прямо сейчас. Это довольно веская причина, чтобы усердно работать и играть, хотеть забивать голы, получать преимущество в матче. Мы все работаем над этой целью. Овечкин работал всю свою жизнь ради этого, и мы просто идем по этому пути с ним», — приводит слова Строума сайт НХЛ.

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