Строум: Вместе с Овечкиным мы все работаем над одной целью

Форвард «Вашингтона»заявил, что погоня капитана «столичных»за снайперским рекордоммотивирует всех хоккеистов «Кэпиталз» по ходу текущего сезона.

Овечкин с 888 шайбами идет вторым в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин уступает только канадцу Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

«Это подталкивает нас прямо сейчас. Это довольно веская причина, чтобы усердно работать и играть, хотеть забивать голы, получать преимущество в матче. Мы все работаем над этой целью. Овечкин работал всю свою жизнь ради этого, и мы просто идем по этому пути с ним», — приводит слова Строума сайт НХЛ.