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    Гру — о победе над «Амуром»: Мы очень довольны этим матчем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Амур
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против «Амура» (2:0).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Мы очень довольны этим матчем. Увидели результаты правильного решения не заигрывать многих топовых игроков сегодня. Почему мы на это пошли? Мы придерживаемся долгосрочной философии и хотели посмотреть на ребят из системы нашего клуба в деле, в настоящем матче. И то, как они сегодня играли, произвело впечатление. Это дало нашим болельщикам возможности увидеть тех ребят, которые могут быть с нами в будущем, уже в следующих сезонах.

    У нас во вторник был матч регулярного чемпионата, затем у ребят был один выходной, а в четверг уже была тренировка в зале. Сегодня уже была тренировка, которую вел лично я — 50 минут на льду. Потом была игра, завтра планируется выходной, а в понедельник уже все вернутся к полномасштабным тренировкам. И сейчас нет ни одного игрока, который бы находился на 100% в идеальной форме, так как все провели 68 матчей. И невозможно после стольких матчей находиться в лучшей форме, потому что все равно есть какие‑то микротравмы.

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    • Нам надо все скомбинировать: нужно хорошо играть, держать игроков в оптимальной форме и давать им отдых. И жонглировать всем этим не совсем просто. Сегодня была возможность дать передохнуть. А как бы я себя чувствовал, если бы мы заиграли всех основных игроков сегодня и кто‑то получил травму? Прекрасно ответ знаю. Потому решили дать отдохнуть некоторым ребятам и сосредоточиться больше на тренировочном процессе.

    Безусловно, мы горды результатами, которых мы добились по итогам регулярного чемпионата. Но надо понимать, что настоящий хоккей начнется 27 марта в плей‑офф», — передает слова Гру «Матч ТВ».

    По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял 1-е место в таблице Востока с 96 очками в активе. В 1-м раунде плей-офф челябинцы сыграют против «Адмирала» или «Сибири».

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