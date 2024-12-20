Гатиятуллин: Где-то не хватало искры, задор

Главный тренердал комментарий по поводу матча против минского(1:3).

«Первая половина матча нам не удалась — много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счёте. Наверное, где-то не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, стали появляться моменты, но этого было недостаточно. Плюс отдадим должное сопернику — они сыграли концовку грамотно.

Рассматривали ли вариант сыграть "пять на три" в концовке с пустыми воротами? У нас неплохо работает розыгрыш "четыре на три", есть моменты, но, видимо, делали не то, что нужно. Это относится и к первым двум периодам, в том числе, в большинстве.

Петан неуверенно действует на синей линии? У него были хорошие матчи, здесь, наверное, эмоции. Ник — техничный игрок, но эмоции перехлёстывают, и это приводит к таким ошибкам», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

У минского «Динамо» теперь 42 очка и седьмое место в Западной конференции. У «к Барса» осталось 46 очков и третья строчка на «Востоке».