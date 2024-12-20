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    Джамал Мусиала«Бавария» — «Лейпциг». Онлайн
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    Гатиятуллин: Где-то не хватало искры, задор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо Минск
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин дал комментарий по поводу матча против минского «Динамо» (1:3).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Первая половина матча нам не удалась — много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счёте. Наверное, где-то не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, стали появляться моменты, но этого было недостаточно. Плюс отдадим должное сопернику — они сыграли концовку грамотно.

    Рассматривали ли вариант сыграть "пять на три" в концовке с пустыми воротами? У нас неплохо работает розыгрыш "четыре на три", есть моменты, но, видимо, делали не то, что нужно. Это относится и к первым двум периодам, в том числе, в большинстве.

    Петан неуверенно действует на синей линии? У него были хорошие матчи, здесь, наверное, эмоции. Ник — техничный игрок, но эмоции перехлёстывают, и это приводит к таким ошибкам», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

    У минского «Динамо» теперь 42 очка и седьмое место в Западной конференции. У «к Барса» осталось 46 очков и третья строчка на «Востоке».

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