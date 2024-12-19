Зубов: Нам надо добавить во многих компонентах

Главный тренервысказался о матче против(2:4).

«Нам противостояла хорошая и сыгранная команда. Было несколько необязательных удалений, после которых соперник реализовал свои моменты. Третий период можно как‑то отметить, где мы немножко добавили. Появилось больше моментов.

У нас впереди день, нужно хорошо перегруппироваться. Завтра потренируемся и будем готовиться к следующему матчу. Нам надо добавить во многих компонентах. Мы сядем и подумаем. Какие‑то изменения после этой игры будут», — цитирует Зубова «Матч ТВ».

«Северсталь» (42) — шестая в Западной конференций, «Сочи» (25) — последний.