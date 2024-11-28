Воробьев: Былая такая игра плей-офф, где было очень много борьбы

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче КХЛ против московского(0:1).

«Былая такая игра плей-офф, где было очень много борьбы и очень много накала, что, в принципе, и ожидалось. Здорово отыграл Ваня Просветов, команда заблокировала очень много бросков, хорошо отыграли в меньшинстве и забили хороший гол на наложении во втором периоде. Ещё пару моментов имели во втором периоде именно на наложениях, делали правильные вещи. У меня всё.

Есть ряд команд — московские и Питер в большей степени — это дерби. Все матчи были очень напряжённые, поэтому тут не скажешь, что "Динамо" — удобный соперник для нас.

Однозначно, что Ивану Просветову понадобилось время на адаптацию. Он работает. И видно, что некоторые вещи становятся намного лучше. Дай бог, чтобы так и продолжалось», — передаёт слова Воробьева Чемпионат.

После этого матча ЦСКА занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 37-ю очками в активе. В следующем поединке московские армейцы сыграют против «Барыса» 1-го декабря.