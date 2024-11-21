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    Заварухин: Реализация пока хромает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о матче против «Куньлуня» (1:2 Б).

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Одинаковые игры были что с "Нефтехимиком", что сегодня с "Куньлунем". Пропускаем первыми, дальше доминировали по ходу игры, много бросков, моментов. Вратарь соперника сыграл здорово. Реализация пока хромает, а так парни старались сравнять счёт, здорово, что сравняли. Надо добавлять, есть в составе парни, от которых ждёшь большего.

    Хорошо играл вратарь. Соперник где-то более плотно стал играть, не хватило в овертайме одного точного броска в большинстве. Вратарь был открыт, возможно, из-за этого не забили. Шансов было очень много, нужен какой-то взрыв, бросок взрывной должен быть, не в пузо. Разбирали Кейзера, просили бросать верхом, но не смогли переиграть», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

    После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Автомобилист» — на 2-й позиции Востока (37).

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