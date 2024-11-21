Заварухин: Реализация пока хромает

Главный тренервысказался о матче против(1:2 Б).

«Одинаковые игры были что с "Нефтехимиком", что сегодня с "Куньлунем". Пропускаем первыми, дальше доминировали по ходу игры, много бросков, моментов. Вратарь соперника сыграл здорово. Реализация пока хромает, а так парни старались сравнять счёт, здорово, что сравняли. Надо добавлять, есть в составе парни, от которых ждёшь большего.

Хорошо играл вратарь. Соперник где-то более плотно стал играть, не хватило в овертайме одного точного броска в большинстве. Вратарь был открыт, возможно, из-за этого не забили. Шансов было очень много, нужен какой-то взрыв, бросок взрывной должен быть, не в пузо. Разбирали Кейзера, просили бросать верхом, но не смогли переиграть», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Автомобилист» — на 2-й позиции Востока (37).