Овечкин прокомментировал свой хет-трик в матче с «Вегасом»

Форвард «Вашингтона»прокомментировал победу над «Вегасом» (5:2) в матче НХЛ. Нападающий оформил хет-трик.

«Во время матча была очень крутая атмосфера на трибунах. Впрочем, как и всегда. Мы играли старательно.

С самого начала все делали их работу, блокируя броски соперника», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой встречи, оформив первый хет-трик в этом сезоне. Второй звездой матча стал голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, который совершил 40 сэйвов, пропустив две шайбы. Третьей звездой матча признан нападающий «Вегаса» Томаш Гертл, который отметился одним ассистом.