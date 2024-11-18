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    Овечкин прокомментировал свой хет-трик в матче с «Вегасом»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Вегасом» (5:2) в матче НХЛ. Нападающий оформил хет-трик.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Во время матча была очень крутая атмосфера на трибунах. Впрочем, как и всегда. Мы играли старательно.

    С самого начала все делали их работу, блокируя броски соперника», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

    Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой встречи, оформив первый хет-трик в этом сезоне. Второй звездой матча стал голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, который совершил 40 сэйвов, пропустив две шайбы. Третьей звездой матча признан нападающий «Вегаса» Томаш Гертл, который отметился одним ассистом.

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