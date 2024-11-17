Воробьев: Последние три матча были очень хорошие

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Хорошая игра. Во втором периоде нам удалось наложить смены и забить с этого два гола, в третьем периоде уже играли скорее по счёту. В целом мы движемся в правильном направлении, последние три матча были очень хорошие. Советы Юрия Бабенко важны были, естественно, они всегда важны.

Иван Просветов набрал кондиции, дай бог, чтобы всё продолжалось. Ребятам, которые приехали из-за океана, всегда требуется время на адаптацию, это не только у нас происходит, но и в других командах. С Виталием Абрамовым мы разговаривали, мы со всеми разговариваем. Сегодня был момент — он его реализовал, до этого у него тоже были моменты, но здорово ярославский вратарь сыграл», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

Для ЦСКА это третья победа кряду, он сейчас пятый на «Западе» с 33 очками. «Ак Барс» (33) пока третий на «Востоке»