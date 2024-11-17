«Вегас» находится на 3-й строчке в Западной конференции. После серии поражений команда за неделю одержала две победы, обыграв «Анахайм» 3:2 и «Юту» 4:2.
«Вашингтон» идет 5-м на Востоке. Команда смогла реабилитироваться за поражение от «Торонто» победой над «Колорадо» со счетом 5:2.
Прогнозы и ставки
Явного фаворита в этой паре не выявили. Различие в котировках очень небольшое.
- Букмекеры дают 2.17 на «Вегас» и 2.65 на «Вашингтон». С учетом ОТ и буллитов коэффициенты составляют 1.75 и 2.05 соответственно.
- Аналитики LiveSport.Ru в своем прогнозе предсказывают результативный матч.
- ИИ считает, что матч не будет сверхрезультативным, но при этом «Вашингтон» выиграет 2:0.
Трансляция матча
Смотреть прямую трансляцию матча можно на LiveCup.Ru. На сайте можно посмотреть статистику и результаты команд, а также коэффициенты букмекеров.
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