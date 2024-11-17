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    «Вегас» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вегас Голден Найтс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    «Вегас» и «Вашингтон» проведут очную встречу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды в своих конференциях борются за выход в плей-офф.

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    «Вегас» находится на 3-й строчке в Западной конференции. После серии поражений команда за неделю одержала две победы, обыграв «Анахайм» 3:2 и «Юту» 4:2.

    «Вашингтон» идет 5-м на Востоке. Команда смогла реабилитироваться за поражение от «Торонто» победой над «Колорадо» со счетом 5:2.

    Прогнозы и ставки

    Явного фаворита в этой паре не выявили. Различие в котировках очень небольшое.

    • Букмекеры дают 2.17 на «Вегас» и 2.65 на «Вашингтон». С учетом ОТ и буллитов коэффициенты составляют 1.75 и 2.05 соответственно.

    • Аналитики LiveSport.Ru в своем прогнозе предсказывают результативный матч.

    • ИИ считает, что матч не будет сверхрезультативным, но при этом «Вашингтон» выиграет 2:0.

    Трансляция матча

    Смотреть прямую трансляцию матча можно на LiveCup.Ru. На сайте можно посмотреть статистику и результаты команд, а также коэффициенты букмекеров.

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