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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Крикунов о Ничушкине: Если там не получится, может приехать в Россию

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о возможном возращении в Россию нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина после прохождения Программы помощи игрокам в НХЛ.

    Валерий Ничушкин — нападающий «Колорадо»
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    Валерий Ничушкин — нападающий «Колорадо»

    «Не знаю, они все возвращаются сюда. Куда им ехать-то ещё? Россиян сейчас особо не жалуют нигде, да и нигде не платят, как в КХЛ. Поэтому, если там не получится, может приехать сюда.

    У них у всех есть спасательный круг, могут приехать в Россию», — приводит слова Крикунова LiveResult.

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    • Напомним, что Ничушкин был отстранен от игры в НХЛ по ходу прошедшего сезона. В ближайшее время форвард сможет выйти на лед и принимать участия в матчах «Колорадо».

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