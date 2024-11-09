Крикунов о Ничушкине: Если там не получится, может приехать в Россию

Заслуженный тренер Россиивысказался о возможном возращении в Россию нападающегопосле прохождения Программы помощи игрокам в НХЛ.

«Не знаю, они все возвращаются сюда. Куда им ехать-то ещё? Россиян сейчас особо не жалуют нигде, да и нигде не платят, как в КХЛ. Поэтому, если там не получится, может приехать сюда.

У них у всех есть спасательный круг, могут приехать в Россию», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, что Ничушкин был отстранен от игры в НХЛ по ходу прошедшего сезона. В ближайшее время форвард сможет выйти на лед и принимать участия в матчах «Колорадо».