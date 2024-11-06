НХЛ. «Тампа-Бэй» уступила «Сент-Луису», «Каролина» обыграла «Филадельфию», «Торонто» — «Бостон»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Оттава» — 5:1

«Оттава» с 12 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ «Баффало» — «Оттава» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Голы: Петерка — 5 (бол., Зукер), 6:37 — 1:0. Байрам — 2 (Маклеод, Далин), 20:17 — 2:0. Грейг — 2 (Штюцле, Ткачак), 27:31 — 2:1. Байрам — 3 (Гринуэй, Маклеод), 40:21 — 3:1. Томпсон — 8 (Так, Петерка), 40:37 — 4:1. Петерка — 6 (бол., Томпсон, Далин), 52:08 — 5:1Вратари: Луукконен — УльмаркШтраф: 21 — 23Броски: 34 (10+13+11) — 38 (13+12+13)

«Каролина» — «Филадельфия» — 6:4

Российские игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по голевой передаче. Голкипер Петр Кочетков отразил 12 из 16 бросков по своим воротам.

Форвард «Флайерз» Матвей Мичков отметился одной голевой передачей.

«Каролина» с 18 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» — последняя (9 очков).

НХЛ «Каролина» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 2:1, 3:2) Голы: Конекны — 6 (бол., Типпетт, Мичков), 7:54 — 0:1. Блэйк — 4 (Друри, Орлов), 14:25 — 1:1. Робинсон — 2 (Нечас, Бернс), 28:56 — 2:1. Мартинук — 1 (Дж. Слэвин, Бернс), 29:50 — 3:1. Типпетт — 2 (Конекны, Кутюрье), 33:30 — 3:2. Фрост — 1 (Санхейм, Конекны), 41:18 — 3:3. Рословик — 7 (Свечников, Ахо), 41:47 — 4:3. Конекны — 7 (Кутюрье), 49:17 — 4:4. Нечас — 7, 59:29 — 5:4. Джарвис — 4 (п.в.), 59:58 — 6:4Вратари: Кочетков — Колосов (59:29 — 59:58)Штраф: 6 — 4Броски: 35 (8+13+14) — 16 (10+3+3)

«Монреаль» — «Калгари» — 2:3 ОТ

После 13 матчей «Калгари» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а «Монреаль» с 10 очками занимает 15-е место на Востоке.

НХЛ «Монреаль» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Зари — 3 (Кадри, Мироманов), 24:20 — 0:1. Галлахер — 5 (бол., Армиа, Капанен), 36:23 — 1:1. Армиа — 2 (мен., Эванс), 45:56 — 2:1. Коронато — 3 (Коулмэн), 57:14 — 2:2. Коронато — 4, 60:07 — 2:3Вратари: Монтембо — ВольфШтраф: 2 — 6Броски: 23 (15+5+3+0) — 36 (10+13+12+1)

«Торонто» — «Бостон» — 4:0

«Торонто» с 16 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» опустился на 9-ю строчку — 13 очков.

НХЛ «Торонто» — «Бостон» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Райлли — 4 (бол., Марнер, Найз), 28:44 — 1:0. Нюландер — 10 (бол., Марнер, Райлли), 29:58 — 2:0. Найз — 7 (бол., Нюландер, Райлли), 54:13 — 3:0. Лоренц — 3 (п.в., Танев), 55:58 — 4:0Вратари: Столарз — Суэймен (55:50 — 55:58)Штраф: 14 — 16Броски: 27 (7+11+9) — 29 (7+12+10)

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 Б

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего на его счету в этом сезоне 16 (4+12) очков.

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Айлендерс» и «Питтсбург» занимают 11-е и 12-е места в Восточной конференции, набрав по 12 очков.

НХЛ «Айлендерс» — «Питтсбург» — 4:3 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Кросби — 6 (Малкин, Ракелль), 25:27 — 0:1. Палмиери — 6 (Хорват, Цыплаков), 32:21 — 1:1. Малкин — 4 (бол., Грызлик, Ракелль), 33:37 — 1:2. Бантинг — 1 (Пулюярви, Аччиари), 47:44 — 1:3. Хольмстрем — 1 (бол., Палмиери, Пулок), 49:41 — 2:3. Пажо — 3 (Хорват, Ли), 52:48 — 3:3.Вратари: Сорокин — НедельковичШтраф: 8 — 8Броски: 26 (6+10+10+0) — 35 (12+14+7+2)

Прогнозы на теннис

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 1:5

«Лос-Анджелес» с 19 очками занимает 2-е место в Западной конференции, а «Миннесота» идет на 3-й строчке — 18 очков.

НХЛ «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Голы: Богосян — 1 (Годро, Хартман), 27:31 — 1:0. Фогеле — 5 (Лафферье, Байфилд), 34:30 — 1:1. Фиала — 7 (бол., Лафферье, Копитар), 38:55 — 1:2. Льюис — 2 (Ли, Жанно), 47:39 — 1:3. Байфилд — 1 (Гавриков, Мур), 54:12 — 1:4. Льюис — 3 (п.в., Дано, Мур), 56:14 — 1:5Вратари: Густавссон (55:46 — 56:14) — РиттихШтраф: 4 — 10Броски: 24 (9+8+7) — 27 (2+12+13)

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 3:2

Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи. Его признали третьей звездой встречи. Всего у 31-летнего россиянина в этом сезоне 22 (10+12) очка.

Голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» набрал 14 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 14 очков.

НХЛ «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Голы: Пербикс — 1 (Чирелли, Кучеров), 22:39 — 0:1. Сундквист — 1 (Кэссел, Болдюк), 27:57 — 1:1. Торопченко — 1 (Факса), 38:25 — 2:1. Кайру — 4 (Шенн, Саад), 48:51 — 3:1. Хедман — 3 (Кучеров), 51:43 — 3:2Вратари: Биннингтон — Василевский (58:08 — 59:35, 59:49)Штраф: 6 — 2Броски: 23 (3+12+8) — 23 (9+6+8)

«Виннипег» — «Юта» — 3:0

После 13 матчей «Виннипег» с 24 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а «Юта» с 13 очками занимает 10-е место на Западе.

НХЛ «Виннипег» — «Юта» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Виларди — 5 (бол., Моррисси, Шайфли), 37:57 — 1:0. Нидеррайтер — 6 (Эпплтон, Лаури), 47:30 — 2:0. Нидеррайтер — 7 (п.в., Лаури), 57:01 — 3:0Вратари: Хеллибак — Веймелка (56:51 — 57:01)Штраф: 8 — 4Броски: 28 (12+10+6) — 21 (6+8+7)

«Колорадо» — «Сиэтл» — 6:3

Российский нападающий «Эвеланш» Николай Коваленко забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» набрал 12 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Голы: Вагнер — 1 (Маккиннон, Жирар), 2:28 — 1:0. Шварц — 3 (Бенайерс, Эванс), 12:58 — 1:1. Иван — 3 (Коваленко, Маккиннон), 14:12 — 2:1. Маккэн — 6 (бол., Стивенсон), 20:23 — 2:2. Лехконен — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 26:44 — 3:2. Рантанен — 5 (бол., Макар, Маккиннон), 29:11 — 4:2. Бенайерс — 3 (Монтур, Маккэн), 57:31 — 4:3. Рантанен — 6 (п.в., Лехконен, Маккиннон), 57:55 — 5:3. Коваленко — 2 (бол., Миттельштадт, Мэнсон), 59:58 — 6:3Вратари: Аннунен — Грубауэр (55:46 — 57:31, 57:43 — 57:55)Штраф: 6 — 20Броски: 31 (13+8+10) — 20 (6+8+6)

Победный буллит: Хорват