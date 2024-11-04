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    Квартальнов: Ключевой момент — две минуты «5 на 3» не забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Витязя» (1:4).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Наверное, много ничего не скажешь. Ключевой момент — две минуты "5 на 3" не забили. Скорее всего, плохое начало, плохой первый период определил эту игру. Мы не отрабатывали "5 на 3" на утренней раскатке. Отрабатывали "5 на 4".

    Почему спецбригада не менялась? Значит, мы верили в этих ребят, которые должны играть и забивать, которые обладают достаточным уровнем мастерства. Мы в этом сезоне уже имели много шансов "5 на 3" и не забили. Наверное, пришло время дать шанс другим ребятам», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    У «Витязя» стало 23 очка и девятое место в таблице Западной конференции. У «Динамо» тоже 23 балла восьмая позиция.

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