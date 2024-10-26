Кузнецов об уровне КХЛ: Все стало намного лучше

Евгений Кузнецов — нападающий СКА Фото: globallookpress.com
«Что касается уровня лиги, то пока сложно об этом говорить — мы не со всеми сыграли. А так хотелось, чтобы, конечно, побольше болельщиков было.
Если говорить о СКА, то это топ в мире во всем, в том числе и в плане организационных моментов.
Если же говорить о лиге вообще, то все стало намного лучше. Все клубы соблюдают необходимые правила, чтобы развиваться», — сказал Кузнецов ТАСС.
В нынешнем сезоне нападающий провел за СКА 16 матчей, забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач.