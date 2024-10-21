«Витязь» — СКА: счет матча 1:8, обзор голов

Подмосковныйбыл уничтожен на своем льду петербургскимсо счетом 1:8.

Главным героем встречи стал Михаил Григоренко, оформивший хет-трик. Три голевые передачи у Владимира Алистрова и два ассиста у Евгения Кузнецова.

У хозяев шайбу забросил Дерек Барак.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:8 (0:0, 1:3, 0:5) Голы: Толчинский — 3 (бол., Глотов, Алистров), 29:20 — 0:1. Деанджело — 3 (Демидов, Кузнецов), 31:08 — 0:2. Барак — 12 (Рыков, Чехович), 33:54 — 1:2. Григоренко — 4 (Алистров), 37:25 — 1:3. Глотов — 7 (Алистров, Зайцев), 40:54 — 1:4. Григоренко — 5 (бол., Плотников, Кузнецов), 41:17 — 1:5. Кузьмин — 3 (Толчинский, Воробьев), 41:53 — 1:6. Григоренко — 6 (Бардаков), 46:52 — 1:7. Воробьев — 4 (Кузьмин, Толчинский), 58:13 — 1:8Вратари: Дорожко (Шикин, 41:17) — ПлешковБроски: 24 (8+6+10) — 47 (18+14+15)Штраф: 8 — 4

Для СКА это четвертая победа кряду. С 25 очками команда идет третьей на «Западе». «Витязь» с 18 очками — на 9-й строчке.