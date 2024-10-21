ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц может покинуть «Байер» Трансферный дайджест. 15 — 21 октября
  • 21:22
    • СКА разгромил в гостях «Витязь»
    Все новости спорта

    СКА разгромил в гостях «Витязь»

    «Витязь» — СКА: счет матча 1:8, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Витязь
    Подмосковный «Витязь» был уничтожен на своем льду петербургским СКА со счетом 1:8.

    Михаил Григоренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Григоренко

    Главным героем встречи стал Михаил Григоренко, оформивший хет-трик. Три голевые передачи у Владимира Алистрова и два ассиста у Евгения Кузнецова.

    У хозяев шайбу забросил Дерек Барак.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:8 (0:0, 1:3, 0:5)
    Голы: Толчинский — 3 (бол., Глотов, Алистров), 29:20 — 0:1. Деанджело — 3 (Демидов, Кузнецов), 31:08 — 0:2. Барак — 12 (Рыков, Чехович), 33:54 — 1:2. Григоренко — 4 (Алистров), 37:25 — 1:3. Глотов — 7 (Алистров, Зайцев), 40:54 — 1:4. Григоренко — 5 (бол., Плотников, Кузнецов), 41:17 — 1:5. Кузьмин — 3 (Толчинский, Воробьев), 41:53 — 1:6. Григоренко — 6 (Бардаков), 46:52 — 1:7. Воробьев — 4 (Кузьмин, Толчинский), 58:13 — 1:8Вратари: Дорожко (Шикин, 41:17) — ПлешковБроски: 24 (8+6+10) — 47 (18+14+15)Штраф: 8 — 4

    Для СКА это четвертая победа кряду. С 25 очками команда идет третьей на «Западе». «Витязь» с 18 очками — на 9-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды вновь поделят между собой очки?
  • «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Битва аутсайдеров останется за «Валенсией»
  • «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие