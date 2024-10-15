Леонтьев: Хоть и не заработали два балла, но по содержанию провели отличный поединок

Главный тренерподвел итог матча против(2:3 ОТ).

«Очень неплохой поединок с нашей стороны. Очень грамотно оборонялись в меньшинстве. Многовато нарушений, плюс создавали отличные голевые моменты, контратаки. По моментам, мне кажется, тоже больше было, чем у соперника. Играли смело, активно, агрессивно. Это радует, это вдохновляет и обнадеживает. Поздравил команду. Хоть и не заработали два балла, но по содержанию, по игре, провели отличный поединок.

Жалко Дергачева. Выбыл на неопределенный срок, больше месяца. У нас каждая боевая единица на счету, тем более — ключевой, ведущий игрок. У него что-то связано с плечом. Точно не могу сказать сейчас», — цитирует Леонтьева «Спорт-Экспресс».

После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 21-м очком в активе. «Нефтехимик» — на 5-й позиции Востока (18).