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    Леонтьев: Хоть и не заработали два балла, но по содержанию провели отличный поединок

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик СКА
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог матча против СКА (2:3 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Очень неплохой поединок с нашей стороны. Очень грамотно оборонялись в меньшинстве. Многовато нарушений, плюс создавали отличные голевые моменты, контратаки. По моментам, мне кажется, тоже больше было, чем у соперника. Играли смело, активно, агрессивно. Это радует, это вдохновляет и обнадеживает. Поздравил команду. Хоть и не заработали два балла, но по содержанию, по игре, провели отличный поединок.

    Жалко Дергачева. Выбыл на неопределенный срок, больше месяца. У нас каждая боевая единица на счету, тем более — ключевой, ведущий игрок. У него что-то связано с плечом. Точно не могу сказать сейчас», — цитирует Леонтьева «Спорт-Экспресс».

    После этого матча СКА занимает 2-е место в таблице Запада с 21-м очком в активе. «Нефтехимик» — на 5-й позиции Востока (18).

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