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    Кузнецов сможет сыграть за СКА в следующем матче КХЛ

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    Нападающий СКА Евгений Кузнецов восстановился после травмы и вернулся в составе команды из Санкт-Петербурга.

    Евгений Кузнецов — нападающий СКА
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    Евгений Кузнецов — нападающий СКА

    «Женя Кузнецов возвращается в игру! Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет с минским "Динамо". Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд!

    Высочайший уровень профессионализма показал и сам Евгений Кузнецов, который максимально чётко выполнял все пожелания врачей, усердно занимался в зале и на льду и восстановил кондиции в кратчайшие сроки. Ждём Женю в "Ледовом" уже в четверг!» — написал главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем телеграм-канале.

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