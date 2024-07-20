«Звезды КХЛ» — «Звезды НХЛ»: счет матча 8:8, обзор голов

Команды звезд КХЛ и НХЛ не смогли выявить победителя (8:8) в рамках

В составе игроков из КХЛ дублями отметились нападающие Павел Порядин и Николай Голдобин, а по голу записали на свой счет Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев и Сергей Толчинский.

У «Звезд НХЛ» 2 гола забил Дмитрий Воронков, а по 1-й шайбе отметились Александр Овечкин, Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

«Матч года» «Звезды КХЛ» — «Звезды НХЛ» 8:8 (2:6, 5:1, 1:1). Голы: Овечкин — 1 (Панарин), 00:25 — 0:1. Бурдасов — 1 (Шарипзянов), 01:49 — 1:1. Воронков — 1 (Подколзин), 02:34 — 1:2. Свечников — 1 (Гавриков), 04:20 — 1:3. Малкин — 1 (ШБ.), 06:17 — 1:4. Панарин — 1 (Малкин), 06:32 — 1:5. Воронков — 2 (Чинахов), 09:02 — 1:6. Голдобин — 1 (Толчинский), 12:45 — 2:6. Голышев — 1 (Радулов), 22:42 — 3:6. Ткачев — 1 (Бурдасов), 23:52 — 4:6. Подколзин — 1 (Воронков), 24:16 — 4:7. Порядин — 1 (Голдобин, Толчинский), 24:31 — 5:7. Толчинский — 1 (Панин, Ткачев), 31:22 — 6:7. Порядин — 2 (ШБ.), 38:44 — 7:7. Бучневич — 1 (ШБ.), 43:18 — 7:8. Голдобин — 2 (Голышев), 51:22 — 8:8Вратари: Бердин (00:00 — 20:00), Дорожко (20:00 — 40:00), Набоков (40:00 — 60:00) — Бобровский (00:00 — 29:45), Кочетков (29:45 — 60:00)

Отмечается, что большая часть денежных средств будет направлена в благотворительные фонды.