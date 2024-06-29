Брылин о Силаеве: Он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию

Российский тренервысказался о защитнике, которого «Девилз» выбрал на драфте НХЛ-2024 под общим 10-м номером.

«Тот факт, что он в таком юном возрасте играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), говорит о том, что он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию.

Он высокого роста и у него длинная клюшка. Чтобы быть в основе команды НХЛ, как и всем молодым игрокам, ему нужно продолжать работать над своими силовыми, скоростными качествами, развивать их», — цитирует Брылина ТАСС.

В прошедшем сезоне КХЛ Силаев провел за «Торпедо» 68 матчей, забросил 3 гола и сделал 10 голевых передач.