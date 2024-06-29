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    Брылин о Силаеве: Он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо НХЛ Нью-Джерси Дэвилз
    Российский тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин высказался о защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве, которого «Девилз» выбрал на драфте НХЛ-2024 под общим 10-м номером.

    Антон Силаев
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    Антон Силаев

    «Тот факт, что он в таком юном возрасте играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), говорит о том, что он хорошо читает ситуацию и выбирает правильно позицию.

    Он высокого роста и у него длинная клюшка. Чтобы быть в основе команды НХЛ, как и всем молодым игрокам, ему нужно продолжать работать над своими силовыми, скоростными качествами, развивать их», — цитирует Брылина ТАСС.

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    • В прошедшем сезоне КХЛ Силаев провел за «Торпедо» 68 матчей, забросил 3 гола и сделал 10 голевых передач.

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