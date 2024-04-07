Разин: Мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов

Главный тренервысказался о третьем матче против(3:2 ОТ).

«Считаю, что мы заслуженно победили, лучше были в движении, создавали больше моментов. Всё могло перевернуться голом в концовке игры, но ребята молодцы, вышли заряженными на овертайм. В самом начале Ромка Канцеров мог забивать, был стопроцентный момент, не реализовал. Двигаемся дальше.

Карпов? Максим — мастеровитый игрок, серия с "Автомобилистом" не такая быстрая и динамичная, как мы пережили со "Спартаком", скорости были запредельные. Здесь команда более мастеровитая, Макс влился в эти скорости.

У нас были уже такие ситуации, в шестой игре серии с "Амуром", когда пропустили в концовке и выиграли в овертайме. Ребята знают всё, что делать, особо ничего не говорил», — цитирует Разина «Чемпионат».

После этого матча «Металлург» повел в серии с «Автомобилистом» со счетом 2:1. Следующий поединок состоится 9-го апреля в Екатеринбурге.