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    Лавиолетт о Панарине: Он создает моменты каждый раз, когда выходит на площадку

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Бостон Брюинз
    Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался об игре нападающего команды Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:2).

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «Просто пытался больше держать Панарина на льду. Видно, что он создает моменты каждый раз, когда выходит на площадку. В атаке он действовал виртуозно. Иногда чем дольше он играет, тем лучше он становится», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

    В этом матче Панарин оформил хет-трик. В нынешнем сезоне российский нападающий провел 70 матчей, забросил 41 шайбу и сделал 56 голевых передач.

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