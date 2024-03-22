Лавиолетт о Панарине: Он создает моменты каждый раз, когда выходит на площадку

Главный тренервысказался об игре нападающего командыв матче регулярного чемпионата НХЛ с(5:2).

«Просто пытался больше держать Панарина на льду. Видно, что он создает моменты каждый раз, когда выходит на площадку. В атаке он действовал виртуозно. Иногда чем дольше он играет, тем лучше он становится», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

В этом матче Панарин оформил хет-трик. В нынешнем сезоне российский нападающий провел 70 матчей, забросил 41 шайбу и сделал 56 голевых передач.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 96-ю очками в активе, отставя от 1-й позиции на 1 балл.