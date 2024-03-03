СКА вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии

Максим Летунов — автор решающей шайбы Фото: globallookpress.com
Только во втором овертайме «армейцам» удалось сломить сопротивление нижегородцев.
На 28-й минуте гостей вывел вперед нападающий Максим Летунов, ему ассистировал Николай Коваленко.
Спустя 8 минут «Торпедо» повело с разницей в две шайбы, отличился в большинстве Сергей Гончарук.
В конце второго периода Сергей Толчинский отквитал одну шайбу.
А незадолго до конца основного времени матча Михаил Воробьев в большинстве сравнял счет и перевел игру в овертайм.
Победную шайбу же забросил Василий Глотов.
Счет в серии стал. Третий матч пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта.