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    СКА вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина петербургский СКА и нижегородское «Торпедо» в основное время закончили встречу вничью со счетом 2:2.

    Максим Летунов — автор решающей шайбы
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    Максим Летунов — автор решающей шайбы

    Только во втором овертайме «армейцам» удалось сломить сопротивление нижегородцев.

    На 28-й минуте гостей вывел вперед нападающий Максим Летунов, ему ассистировал Николай Коваленко.

    Спустя 8 минут «Торпедо» повело с разницей в две шайбы, отличился в большинстве Сергей Гончарук.

    В конце второго периода Сергей Толчинский отквитал одну шайбу.

    А незадолго до конца основного времени матча Михаил Воробьев в большинстве сравнял счет и перевел игру в овертайм.

    Победную шайбу же забросил Василий Глотов.

    Счет в серии стал. Третий матч пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта.

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