СКА вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина петербургскийи нижегородскоев основное время закончили встречу вничью со счетом 2:2.

Только во втором овертайме «армейцам» удалось сломить сопротивление нижегородцев.

На 28-й минуте гостей вывел вперед нападающий Максим Летунов, ему ассистировал Николай Коваленко.

Спустя 8 минут «Торпедо» повело с разницей в две шайбы, отличился в большинстве Сергей Гончарук.

В конце второго периода Сергей Толчинский отквитал одну шайбу.

А незадолго до конца основного времени матча Михаил Воробьев в большинстве сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Победную шайбу же забросил Василий Глотов.

Счет в серии стал. Третий матч пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта.