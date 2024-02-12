КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений

Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР отклонила апелляциюна решение о присуждении технических поражений, сообщает пресс-служба КХЛ.

В середине КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.

В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.

«Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ после 63 матчей.