ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 10:53
    • Глушаков покинул расположение «Ростова»
    Все новости спорта

    КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сибирь КХЛ
    Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР отклонила апелляцию «Сибири» на решение о присуждении технических поражений, сообщает пресс-служба КХЛ.

    КХЛ отклонила апелляцию «Сибири»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    КХЛ отклонила апелляцию «Сибири»

    В середине КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров.

    В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих.

  • Неделя безумств «Авангарда», плодотворная кампания «Северстали», эффектное открытие «СКА Арены»
  • КХЛ: обзор 22-й игровой недели
  • Сегодня

    • Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.

    «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ после 63 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативного футбола без оглядки на ворота
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
  • «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Норвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие