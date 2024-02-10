Козлов: Ребята молодцы, хорошо сыграли, но они и не могли иначе

Главный тренер уфимскоговысказался о матче против(2:1).

«Хороший боевой матч, обе команды хотели победить. Хочу сказать спасибо болельщикам, атмосфера была супер на арене. Ребята молодцы, хорошо сыграли, но они и не могли иначе.

С чем связано то, что команда не могла навязать свой хоккей в первом периоде? Мы говорили ребятам, что у нас в матче с казанцами не будет много голевых моментов, потому что они хорошо играют в обороне. Когда есть возможность бросить, то мы должны этим воспользоваться.

Что значит победа в серии "зелёного дерби" в этом сезоне? Для меня значит, что мы сегодня выиграли. Мне нравится самоотдача команды. Здорово, что победили. В этом году мы хорошо играли против них, это плюс для наших игроков.

Возможная встреча с "Ак Барсом" в плей-офф? Я об этом не думал, сконцентрированы на каждом шаге до плей-офф», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» идет третьим на «Востоке» с 83 очками после 61-го матча. «Ак Барс» (74) располагается строчкой ниже