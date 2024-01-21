«Металлург» — «Северсталь»: счет матча 3:2, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
На голы Павла Акользина, Данилы Юрова и Даниила Вовченко гости ответили точными бросками Руслана Абросимова и Александра Скоренова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Акользин — 13 (Карпов), 18:06 — 1:0. Абросимов — 10 (Лишка, Седов), 25:46 — 1:1. Юров — 17 (Михайлис), 31:20 — 2:1. Вовченко — 6 (бол., Гераськин, Набоков), 39:33 — 3:1. Скоренов — 18 (Иванцов), 49:33 — 3:2Вратари: Набоков — Самойлов (58:38)Штраф: 21 — 33Броски: 35 (14+9+12) — 33 (9+14+10)
«Металлург», набрав 78 очков, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» с 61 очками — шестая на Западе.