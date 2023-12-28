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    Гендиректор «Торпедо» рассказал о целесообразности подписания контракта с Хабибулиным

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ
    Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал подписание контракта с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным.

    Николай Хабибулин
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    Николай Хабибулин

    Соглашение Хабибулина с «Торпедо» рассчитано до конца сезона. Ранее он входил в тренерский штаб нижегородского клуба.

    «Прежде всего мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание "Спартаком" контракта с Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду. Уверен, это под силу и Николаю Александровичу.

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    • Сейчас у нас есть два прекрасных вратаря — Адам Гуска и Иван Кульбаков. Но третий вратарь и опытный бэкап — не помешает. Поэтому и родилась данная идея. Мы вынашивали ее давно, и вот теперь звезды, что называется, сошлись. А тренерский штаб под руководством Игоря Ларионова полностью данную историю одобрил.

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    • Я могу отметить, что перспектива появления Николая Александровича в воротах — немалая и весьма реалистичная. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы обрести некоторый ритм и форму, а дальше — конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Харламова пресс-служба «Торпедо».

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