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    • «Автомобилист» победил по буллитам СКА
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    «Автомобилист» победил по буллитам СКА

    «Автомобилист» — СКА: счет матча 3:2 бул, обзор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» оказался сильнее СКА лишь в серии буллитов. Основное время завершилось — 2:2.

    Нападающий СКА Сергей Толчинский
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    Нападающий СКА Сергей Толчинский

    На 15-й минуте счет открыл форвард хозяев Алексей Макеев, реализовавший большинство.

    Спустя полторы минуты преимущество удвоил Владимир Кузнецов.

    СКА отыграл одну шайбу лишь в конце второго периода. Точный бросок удался нападающему Захару Бардакову.

    На 46-й минуте Сергей Толчинский сделал счет 2:2.

    Победный буллит забросил Анатолий Голышев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» — СКА 3:2 бул (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Обидин — 1 (бол., Макеев, Бывальцев), 14:53 — 1:0, Кузнецов -1 (Мэйсек, Трямкин), 16:27 — 2:0, Бардаков — 1 (Рендулич, Пашнин), 38:27 — 2:1, Толчинский — 1 (Сергеев), 45:35 — 2:2Победный буллит: ГолышевВратари: Галкин — Серебряков (Мойсевич)Броски: 22 (9+10+3+0) — 44 (22+7+13+2)Штраф: 10 — 2

    В следующем туре «Автомобилист» будет принимать дома «Салават Юлаев». СКА отправится в Челябинск к «Трактору».

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