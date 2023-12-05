«Автомобилист» — СКА: счет матча 3:2 бул, обзор

Нападающий СКА Сергей Толчинский Фото: globallookpress.com
На 15-й минуте счет открыл форвард хозяев Алексей Макеев, реализовавший большинство.
Спустя полторы минуты преимущество удвоил Владимир Кузнецов.
СКА отыграл одну шайбу лишь в конце второго периода. Точный бросок удался нападающему Захару Бардакову.
На 46-й минуте Сергей Толчинский сделал счет 2:2.
Победный буллит забросил Анатолий Голышев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» — СКА 3:2 бул (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Обидин — 1 (бол., Макеев, Бывальцев), 14:53 — 1:0, Кузнецов -1 (Мэйсек, Трямкин), 16:27 — 2:0, Бардаков — 1 (Рендулич, Пашнин), 38:27 — 2:1, Толчинский — 1 (Сергеев), 45:35 — 2:2Победный буллит: ГолышевВратари: Галкин — Серебряков (Мойсевич)Броски: 22 (9+10+3+0) — 44 (22+7+13+2)Штраф: 10 — 2
В следующем туре «Автомобилист» будет принимать дома «Салават Юлаев». СКА отправится в Челябинск к «Трактору».