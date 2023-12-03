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    СКА был точнее «Металлурга» в серии буллитов

    «Металлург» — СКА: счет матча 2:3 Бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг СКА
    Закончилась встреча регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и СКА. Победу в напряженной борьбе вырвали в серии буллитов армейцы. Основное время завершилось — 2:2.

    Форвард СКА Сергей Толчинский
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    Форвард СКА Сергей Толчинский

    На второй минуте форвард СКА Сергей Толчинский реализовал большинство.

    В начале второго периода 19-летний форвард хозяев Данила Юров сравнял счет.

    На 27-й минуте Захар Бардаков снова вывел армейцев вперед.

    Но почти сразу Максим Карпов реализовал большинство и сделал счет 2:2.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Толчинский — 8 (бол., Никишин, Гальченюк), 1:52 — 0:1. Юров — 12 (Я. Хабаров, Михайлис), 22:04 — 1:1. Бардаков — 3 (мен.), 26:46 — 1:2. Карпов — 7 (бол., Яковлев), 27:37 — 2:2Поб.буллит ЗыковВратари: Загидулин — СеребряковБроски: 40 (13+16+9+2) — 35 (15+4+14+2)Штраф: 8 — 14

    СКА идет на четвертом месте на «Западе» с 48 очками. «Металлург» (55) продолжает лидировать на «Востоке».

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