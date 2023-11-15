Кудашов: С одной стороны, мы хорошо играли, с другой — пропускали такие голы, что диву даешься

Главный тренер московскогопрокомментировал поражение в московском дерби со(3:4 ОТ).

«Двоякие ощущения. С одной стороны, мы хорошо играли, с другой — пропускали такие голы, что диву даёшься. Поэтому и говорю, что вроде ничего страшного, а вроде и обидно. Как есть, так есть. Давайте к вопросам.

Смазанная концовка? "Спартак" играл хорошо. Мы тоже хорошо играли, но "Спартак" был лучше. Как так получилось, что не нанесли ни одного броска в створ за третий период? Вы знаете, с одной стороны, когда соперник владеет шайбой, тогда надо было потерпеть, а когда забираешь шайбу, тогда надо провести контратаку. Безусловно, мы должны были сыграть лучше, когда владели шайбой, потому что никто не давал установки отойти и играть в обороне. Тем не менее, "Спартак" ничего не показывал в тех моментах. Вот в чём дело — они ездили в своей зоне, а моментов не создавали. Поэтому и говорю, что вдвойне расстроен, что получилась такая концовка.

Показалось, что чем дальше шёл матч, тем больше мы проседали по движению? Не соглашусь. Со скамейки скорость смотрелась нормальной.

В овертайме мы проигрывали вбрасывание. Было много пространства — естественно, соперник завладел инициативой. Это первый элемент. Второй элемент: нападающий "Спартака" сыграл хорошо. Он сначала показал движение назад, на смену, наш дёрнулся в другую сторону и попался на противоходе. Вот на этой смене скоростей он и сыграл.

Что выходит на первый план в таком сложном графике? Я вам не скажу ничего нового. Здесь нужно правильное восстановление: сон, еда, сон. Завтра прилетели — опять восстановление. О тренировках тут говорить не приходится, но мы всё равно проводим какие-то небольшие тренировки. Грамотно планируем подготовку», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

«Спартак» стал лидером Западной конференции КХЛ с 45 очками, «Динамо» идет вторым с аналогичным количеством баллов.