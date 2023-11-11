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    Леонтьев: Могли вытащить матч, но не получилось

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:4).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Имели шанс зацепиться за матч, когда в третьем периоде две шайбы проигрывали. Забей в большинстве или когда Соколов или Хохлов могли забить, может, тогда бы вытащили игру. Неплохо играли до 15-й минуты, потом пропустили два быстрых гола. На каждую смену надо выходить как на решающую, как бы ни складывалась игра, надо играть в каждом эпизоде. А вот так пропускать два, а тем более три быстрых гола на выезде с любым соперником, потом тяжело вытащить игру. Парни молодцы, сражались до конца, вытаскивали из себя силы. Достойно сыграли. Могли вытащить, но не получилось.

    Не было мыслей поменять Долганова, потому что его вины в пропущенных шайбах не было. Почему игра преобразилась после 0:4? Мы же приехали не сдаваться и складывать оружие. В любом случае играли бы до конца. Всегда можно перевернуть, склонить в свою сторону, поэтому сражались.

    Брак в передачах? Если соперник оказывает сильное давление, начинается спешка. Может, технический брак, может, хочешь сделать одно, руки уже пошли, а ситуация меняется. Много нюансов, каждый случай можно разбирать. Брак нужно исключать, но такое бывает. А на лёд что кивать? Лёд для всех одинаковый. Никаких претензий ко льду нигде нет и не должно быть! Ни у кого!» — цитирует Леонтьева «Чемпионат».

    После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока (29 баллов).

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