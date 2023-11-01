Штястны объявил о завершении карьеры

Американский хоккеистобъявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я ничего не заявлял, но мы с семьёй решили, что пора заканчивать. Я ничего не публиковал в соцсетях или где-то ещё. Я тихо пришёл в лигу и тихо ухожу из неё. Всё так, как я люблю. Близкие люди знали о моём решении, и в конце концов это выплыло наружу.

Конечно, я советовался с отцом. Он всегда говорит: "Убери эмоции, подойди к делу с ясной головой". Мы оба принимаем такие решения взвешенно», — цитирует Штястны пресс-служба НХЛ.

37-летний форвард провел в НХЛ 17 сезонов. Он был выбран «Колорадо» во втором раунде драфта 2005 года. Штястны сыграл 1145 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 822 (293+529) очка, также на его счету 73 (30+43) очка в 118 играх плей-офф.

Форвард выступал за такие команды, как «Колорадо», «Сент-Луис», «Виннипег», «Вегас» и «Каролина».

На международной карьере он смог выиграть серебро Олимпиады в Ванкувере 2010 года, а также бронзу чемпионата мира 2013 года.