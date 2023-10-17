Заварухин: В игре не хватало злости — надо с горящими глазами ехать на пятак

Главный тренерпрокомментировал крупное поражение от(0:4).

«Посмотришь на статистику: по броскам 29:26, на табло 0:4. Прежде всего, наверное, первый пропущенный гол со вбрасывания — разбирали эти моменты, где не до конца сработало всё звено. Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период — до удаления, где мы пропустили два гола. Люди, которые выходят, они мастера. Они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать. Безответственность привела к этим голам. Будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходить.

Недоработали момент во втором голе? Да, была недоработка в обороне на возврате — то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения. Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок.

В игре не хватало злости — надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря — может, в трусы вратаря попадёт, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны. Сегодня Романцев не попал в ворота перед первым голом. Забивайте голы, будет преимущество, и уже по-другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентом», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать на «Востоке». «Автомобилист» — третий.