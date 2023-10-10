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    «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Автомобилист
    «Салават Юлаев» дома одолел «Автомобилист» в матче Чемпионата КХЛ — 4:1.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе победителей шайбы забросили Артем Пименов, Динар Хафизуллин, Сергей Шмелев и Александр Хмелевский. У клуба из Екатеринбурга гол забил Брукс Мэйсек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Пименов — 4 (Башкиров, Алалыкин), 3:19 — 1:0. Хафизуллин — 2 (Башкиров), 5:49 — 2:0. Шмелев — 2 (Ефремов, Шаров), 21:59 — 3:0. Хмелевский — 6 (бол., Алалыкин, Хафизуллин), 26:12 — 4:0. Мэйсек — 7 (Бывальцев), 29:05 — 4:1Вратари: Самонов — Аликин (Галкин, 26:12)Штраф: 2 — 6Броски: 33 (13+15+5) — 25 (9+5+11)

    «Салават Юлаев» набрал 18 очков и идет 5-м в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» (22) находится на 3-й строчке.

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    В следующем матче «Салават Юлаев» 13 октября примет «Витязь». «Автомобилист» в этот же день дома сыграет с «Трактором».

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