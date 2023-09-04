Завьялов: Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе

Главный тренерподвел итог матча против минского(0:7).

«Знаете, после таких матчей и таких поражений тяжело что-либо комментировать. Оправдываться никто не будет, я сразу говорю. Но когда мы пропускаем в большинстве две шайбы…

О чём это может говорить, что можно сказать? Концентрация. Понятно, что соперники действовали агрессивно, когда были в меньшинстве. Но мы не имеем права этим оправдываться. Когда пропускаешь такие шайбы, тяжело поднять команду психологически. Я ни в коем случае не хочу оправдываться, мы проиграли все вместе. Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе», — приводит слова Завьялова официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал».