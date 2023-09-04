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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    Завьялов: Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов подвел итог матча против минского «Динамо» (0:7).

    Александр Завьялов
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    Александр Завьялов

    «Знаете, после таких матчей и таких поражений тяжело что-либо комментировать. Оправдываться никто не будет, я сразу говорю. Но когда мы пропускаем в большинстве две шайбы…

    О чём это может говорить, что можно сказать? Концентрация. Понятно, что соперники действовали агрессивно, когда были в меньшинстве. Но мы не имеем права этим оправдываться. Когда пропускаешь такие шайбы, тяжело поднять команду психологически. Я ни в коем случае не хочу оправдываться, мы проиграли все вместе. Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе», — приводит слова Завьялова официальный сайт КХЛ.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Адмирал».

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