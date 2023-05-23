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    Кравец останется главным тренером «Авангарда»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Михаил Кравец останется на посту главного тренера «Авангарда» в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    По данным источника, новый контракт 59-летнего специалиста с омским клубом рассчитан на один год.

    «Авангард» искал нового тренера на североамериканском рынке и в том числе пытался вернуть в команду Боба Хартли, но не смог договориться с канадским специалистом.

    Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина в октябре 2022 года. В плей-офф КХЛ команда под его руководством дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Ак Барсу» (1-4).

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