Кравец останется главным тренером «Авангарда»

останется на посту главного тренерав следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, новый контракт 59-летнего специалиста с омским клубом рассчитан на один год.

«Авангард» искал нового тренера на североамериканском рынке и в том числе пытался вернуть в команду Боба Хартли, но не смог договориться с канадским специалистом.

Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина в октябре 2022 года. В плей-офф КХЛ команда под его руководством дошла до финала Восточной конференции, где проиграла «Ак Барсу» (1-4).