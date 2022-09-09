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    ЦСКА проиграл «Северстали», «Витязь» одолел «Локомотив»

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    Завершилась пара матчей регулярного сезона КХЛ. В одном из них ЦСКА на выезде проиграл «Северстали» со счетом 1:4.

    Игроки «Северстали»
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    Игроки «Северстали»

    Команда из Череповца выиграла благодаря шайбам Александра Петунина, Никиты Хлыстова, Максима Калмыкова и Егора Морозова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Петунин — 3 (бол., Пилипенко, Вовченко), 8:25 — 1:0. Плотников — 2, 20:21 — 1:1. Хлыстов — 1 (Луговяк, Гуслистов), 21:47 — 2:1. Колмыков — 1 (Емец), 47:10 — 3:1. Морозов — 1 (Иванцов, Лишка), 48:44 — 4:1Вратари: Подъяпольский — ШарыченковШтраф: 6 — 12Броски: 29 (12+8+9) — 23 (7+8+8)

    В составе «армейцев» отметился Сергей Плотников.

    Это третья победа «Северстали» в этом сезоне. ЦСКА получил второе поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Шалунов — 2 (Каюмов, Елесин), 1:44 — 0:1. Яремчук — 1 (бол., Попов, Галузин), 6:35 — 1:1. Чехович — 2 (бол., Алексеев, Сергеев), 13:34 — 1:2. Рой — 2 (Рассказов), 24:38 — 2:2. Тютнев — 1 (Андронов, Аверин), 34:02 — 2:3. Старков — 2 (бол., Смолин, Рой), 44:55 — 3:3. Кара — 3 (Волгин, Яремчук), 62:27 — 4:3Вратари: Шикин (60:13 — 61:40, 61:48) — ИсаевШтраф: 12 — 10Броски: 22 (7+2+9+4) — 30 (5+20+5+0)

    В другом матче «Локомотив» уступил «Витязю» в овертайме 3:4. Победную шайбу в дополнительное время забросил Владислав Кара.

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